Miss Guyane 2018, Laureline Decocq

Originaire de Cayenne, Laureline Decocq est la nouvelle Miss Guyane. Née le 30 novembre 1999, la jeune femme est en 2ème année de DUT Techniques de commercialisation. Plus tard, elle aimerait se spécialiser dans le marketing d'une marque de cosmétique ou de mode. Laureline est passionnée de mannequinat depuis l'âge de 14 ans, adore se baigner dans la mer, la piscine ou dans les lacs… et des animaux. Laureline pratique basketball depuis l'âge de 13 ans (vice-championne de Guyane en cadette). Laureline Decocq est une jeune femme généreuse, ambitieuse et persévérante! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !