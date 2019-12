Miss Guyane 2020, Dariana Abe

Dariana Abe est la nouvelle Miss Guyane. Née le 5 octobre 1998 à Saint-Laurent du Maroni, Dariana mesure 1m73. Elle est en première année d’une formation d’esthétique au CFA de Cayenne. Plus tard, elle aimerait ouvrir son propre salon de beauté. Dariana aime cuisiner et passer du temps avec ses proches. Elle aime aller à la salle de sport pour faire du renforcement musculaire. Dariana pratique la danse (notamment la danse traditionnelle) et a fait un an de basket. C’est une jeune femme respectueuse, dynamique et très souriante. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019