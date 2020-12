Miss Guyane 2020 est Hélèneschka Horth (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Matoury, Héléneschka Horth, 23 ans, est la nouvelle Miss Guyane. Titulaire d’un bachelor en Business et Management, la jeune femme est devenue chargée de communication et marketing et vient de décrocher son premier emploi. À long terme, elle espère devenir cheffe d’entreprise et contribuer à la valorisation des produits de son territoire. Timide de caractère, elle a longuement hésité avant de se présenter à Miss Guyane mais aujourd’hui elle est fière de son choix. Héléneschka Horth espère faire briller la couronne de Miss France sur sa tête, 4 ans après le sacre d’une autre guyanaise, Alicia Aylies. L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !