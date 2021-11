Miss Guyane 2021 est Melysa Stephenson (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Cayenne en Guyane, Melysa Stephenson, 19 ans, est la nouvelle Miss Guyane. Elle débute sa 2ème année de Licence de Sociologie, Graduate Marketing Digital, Événementiel, Cinéma. En parallèle de ses études, elle est présidente de "La Fabrique à Pépites", qui encourage l’insertion professionnelle des jeunes dans les domaines artistiques, socioculturels et sportifs en Guyane. Melysa Stephenson est quelqu’un de réservé, et l’élection de Miss France 2022 lui permet de vaincre sa timidité et d’améliorer son estime de soi. L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !