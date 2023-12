Miss Guyane 2023 est Audrey Ho-Wen-Tsaï (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Kourou, Audrey Ho-Wen-Tsaï, 18 ans, débute sa première année de prépa Business School à Cayenne. En parallèle de ses études, elle s'adonne à la danse, participe activement au scoutisme, pratique le chant et consacre du temps au bénévolat. Elle souhaite s'investir dans une association environnementale qui se consacre à l'élaboration de projets socio-environnementaux à l'international. Audrey Ho-Wen-Tsaï dégage une énergie positive et compte bien la répandre autour d’elle lors de l’élection Miss France 2024. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.