Originaire de Cayenne, Ruth Briquet est la nouvelle Miss Guyane ! Née le 06 mai 1993, la jeune femme, diplômée d’un Master 2 Finance de l'Institut Supérieur du Commerce de Paris, elle est Chargée de mission financement et suivi de projet. Elle accompagne et finance des créateurs et des entrepreneurs dans une association depuis 1 an. Altruiste, gracieuse et déterminée, elle a une fibre artistique développée et pratique le piano, le théâtre et la lecture. L'année dernière, Alicia Aylies a été élue Miss Guyane. Ruth Briquet parviendra-t-elle à réaliser un doublé ? L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !