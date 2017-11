Miss Île-de-France, Lison Di Martino

Originaire de Tournan-en-Brie, Lison Di Martino représente l’Île-de-France à l’occasion de l’élection Miss France 2018. Née le 16 décembre 1998, la jeune femme est actuellement en deuxième année de Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Grande sportive, elle pratique la natation à haut niveau depuis plus de 13 ans. Une passion pour ce sport qu’elle et tous ses frères et sœurs partagent. Déterminée, consciencieuse et méticuleuse, elle espère faire rayonner la France et sa région le temps d’une année. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !