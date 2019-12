Miss Ile-de-France 2020, Evelyne de Larichaudy

Evelyne de Larichaudy est la nouvelle Miss Ile-de-France. Née le 26 décembre 1995 à Saint-Denis (Réunion), Evelyne mesure 1m72. Elle est diplômée de l’ESTP (Ecole Spéciale Travaux Publics) et de l’université de Los Angeles (UCLA). Depuis un an, elle exerce la profession d’ingénieur étude de prix. Elle est passionnée de jeux vidéo, de voyages. Elle a joué du piano pendant 12 ans. Evelyne aime la danse et pratiquait la Zumba (quand elle vivait aux USA). Aujourd’hui, elle se rend à la salle de sport deux fois par semaine. C’est une jeune femme ambitieuse, indépendante et ouverte d’esprit. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019