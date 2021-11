Miss Ile-de-France 2021 est Diane Leyre (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, Diane Leyre, 24 ans, est la nouvelle Miss Ile-De-France. Elle est diplômée un Bachelor de Business et Administration (Bac+4) à l'IE University de Madrid. Aujourd'hui, elle est agent immobilier et modèle photo. Passionnée de fitness, elle s’intéresse de près au bien-être et à la nutrition et souhaiterait mettre ses connaissances au profit des autres.Diane Leyre est une jeune femme altruiste et optimiste. Aucune Miss Ile-De-France n’a été élue Miss France depuis 1997, année de sa naissance… Pour elle, c’est peut-être un signe! Diane rêverait d’entendre son nom résonner au micro de Jean-Pierre Foucault le soir de l’élection de Miss France 2022. L’élection de Miss France 2022, est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !