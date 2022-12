Miss Ile-de-France 2022 - Portrait de Adèle Bonnamour (candidate Miss France 2023)

Originaire de Paris, Adèle Bonnamour, 18 ans, est la nouvelle Miss Ile-de-France. Étudiante en 2ème année d’École de Commerce à l’Essca, elle s’interroge encore sur ce qu’elle veut faire de son avenir professionnel. Depuis son adolescence, la jeune femme fait partie d’une association « Imagine for Margot » qui lutte contre le cancer des enfants et est aujourd’hui membre de la Fédération des Associations de son école. De nature positive, Adèle Bonnamour prône l’acceptation de soi et le soir de l’élection elle compte bien défendre cette valeur qui lui est chère. Elle tient également à inscrire de nouveau le doublé pour sa région au palmarès bien rempli. L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !