Miss Ile-de-France 2023 est Elena Faliez (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Bobigny, Elena Faliez, 28 ans, a réalisé un virage professionnel en devenant consultante en cybersécurité après avoir mené des études de médecine. Véritable pile électrique, elle bouge tout le temps et s’épanouie pleinement dans le sport et les voyages. Elle met l'écologie au premier plan, très concernée par l’impact sur les sujets vitaux comme la déforestation, la santé et la préservation des espèces animales. Elena Faliez est une jeune femme spontanée et loyale. Elle espère que sa force de caractère l’aidera à s’offrir le titre de la plus belle femme de France. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.