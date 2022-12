Miss Languedoc 2022 - Portrait de Cameron Vallière (candidate Miss France 2023)

Originaire de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, Cameron Vallière, 23 ans, est la nouvelle Miss Languedoc. La jeune femme a d’abord été diplômée d’une Licence puis d’un Master 1 en psychologie sociale et environnementale à l’université de Nîmes. Aujourd’hui, elle est en année de césure et songe pour la rentrée prochaine à s’inscrire en dernière année de marketing et communication à l’EFAP Paris. Elle a aussi récemment développé un projet en collaboration avec sa maman, celui de lancer sa propre marque de cosmétique bio. Cameron est quelqu’un d’exigeant envers soi-même et ne laisse rien passer au hasard. Sera-t-elle élue Miss France 2023 ? L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !