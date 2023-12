Miss Languedoc 2023 est Maxime Teissier (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Montpellier, Maxime Teissier, 20 ans, est en troisième année d’école vétérinaire à Madrid et a pour ambition de se spécialiser en chirurgie équine. Elle est passionnée par les chevaux depuis son plus jeune âge. Excellente cavalière, elle a participé à de nombreux championnats nationaux et internationaux. Elle soutient l’association « Petit Prince » qui réalise les rêves d’enfants gravement malades. Cette cause lui tient énormément à coeur. Compétitrice dans l’âme, Maxime Teissier n’a pas l’intention de laisser passer sa chance à l’élection de Miss France 2024. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.