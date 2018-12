Miss Languedoc-Roussillon 2018, Lola Brengues

Originaire de Nimes, Lola Brengues est la nouvelle Miss Languedoc-Roussillon. Née le 02 octobre 1999, la jeune femme est en 1ère année de licence Sciences de la Vie. Lola aime voyager. L’été, Lola part en camping-car avec sa famille et fait le tour de la France. Lola aime aussi lire et se balader. Elle pratique le VTT, le ski quand elle en a l'occasion, du fitness et de la course à pied régulièrement. Elle a aussi pratiqué l’escalade pendant six ans. Lola Brengues est une jeune femme souriante et curieuse ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !