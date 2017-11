Miss Languedoc-Roussillon, Alizée Rieu

Née le 28 novembre 1996 à Bagnols-sur-Cèze, Alizée Rieu est la nouvelle Miss Languedoc-Roussillon. Du haut de ses 20 ans et de son mètre 74, elle vient d’obtenir une licence en management hôtelier international à l'école Vatel de Nîmes. La jeune femme est passionnée de cinéma et pratique la danse classique depuis 8 ans. Investie, déterminée et souriante, elle espère se faire élire Miss France par les Français. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !