Miss Languedoc-Roussilon 2020 est Illana Barry (candidate à Miss France 2021)

Originaire d’Aigues-Mortes, dans le Gard, Illana Barry, 19 ans est la nouvelle Miss Languedoc-Roussillon. Passionnée par la mode et le sport, la jeune femme est étudiante en première année de gestion et prépare un BTS management commercial opérationnel. Après ses études, elle voudrait travailler dans le commerce international. Illana Barry adore les challenges et compte bien relever le prochain : obtenir l’écharpe de Miss France 2021. L’élection est à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !