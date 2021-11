Miss Languedoc-Roussilon 2021 est Marion Ratié (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Montauban, en Occitanie, Marion Ratié, 20 ans est la nouvelle Miss Languedoc-Roussillon. Passionnée par la mode, la gastronomie et les voyages, la jeune femme est étudiante en troisième année de Comptabilité et de Gestion. Après sa formation, elle s’imagine devenir expert-comptable. Élue tout d’abord Miss Beaucaire, Marion Ratié est plus que déterminée pour décrocher l’écharpe et faire briller sur sa tête la couronne de Miss France 2022. L’élection est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !