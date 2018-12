Miss Limousin 2018, Aude Destour

Originaire de Ris Orangis, Aude Destour est la nouvelle Miss Limousin. Née le 30 juin 1994, la jeune femme est Masseur-Kinésithérapeute diplomée d'état depuis juin 2017. Aude aime voyager, le chant et adore danser. Elle pratique le fitness et la musculation. Aude a également fait de l'athlétisme pendant son adolescence. Aude Destour est une jeune femme Généreuse, honnête et déterminée! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !