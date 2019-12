Alison Salapic est la nouvelle Miss Limousin. Née le 25 mars 1997 à Guéret, Alison mesure 1m72. Elle est infirmière diplômée d’état au centre de rééducation CRRF André Lallande NOTH. Elle aime l’humanitaire et est passionnée de photographie, de cuisine (pâtisserie), de nature et de pêche. Alison a pratiqué la danse moderne jazz entre ses 11 et 20 ans. C’est une jeune femme sociable, souriante et bienveillante. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019