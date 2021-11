Miss Limousin 2021 est Julie Beve (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Meilhards, en Corrèze, Julie Bève, 23 ans, est la nouvelle Miss Limousin. Titulaire d’une Licence Responsable Marketing et d’un diplôme d’hôtesse de l’air, elle aimerait suivre les traces de sa mère, qui travaillait auparavant pour une compagnie aérienne. Poussée par ses proches, elle a sauté le pas et s’est lancée dans la compétition : un immense défi qu’elle est prête à relever. Julie Bève est une personne pétillante et sociable. La jeune femme espère porter bonheur à sa région et lui offrir, pour la toute première fois, la couronne de Miss France. L’élection de Miss France 2022, est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !