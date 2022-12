Miss Limousin 2022 - Portrait de Salomé Maud (candidate Miss France 2023)

Originaire de Limoges, Salomé Maud, 23 ans, est la nouvelle Miss Limousin. Titulaire d’une Licence et d’un Master responsable achats et approvisionnements, elle souhaiterait exercer le métier d’acheteuse dans l’industrie des secteurs de l’aéronautique, de la mécanique et de l’électronique. Elle s’intéresse aussi aux diverses activités culturelles comme la mise en valeur du patrimoine local et est bénévole au sein d’une association qui lutte contre l'exclusion des personnes en situation de précarité. Salomé Maud dégage une énergie positive et compte bien la répandre autour d’elle lors de l’élection Miss France 2023. L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !