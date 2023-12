Miss Limousin 2023 est Agathe Toullieu (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Brive-la-Gaillarde, Agathe Toullieu, 22 ans, suit actuellement un Master 2 en école de commerce. Elle envisage de s’orienter vers le contrôle de gestion dans les secteurs de la cosmétique et du luxe après ses études. Elle nourrit une passion pour la musique, et joue du piano classique depuis l’âge de 5 ans au conservatoire. Elle chante et pratique également la musique assistée par ordinateur. Agathe Toullieu est quelqu’un de sociable et de persévérant. Parviendra-t-elle à devenir la nouvelle Miss France ? L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.