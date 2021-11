Miss Lorraine 2021 est Marine Sauvage (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Metz, en Moselle, Marine Sauvage, 23 ans, est la nouvelle Miss Lorraine. Elle est étudiante en 5ème année de Pharmacie. Dans le cadre de ses études, Marine effectue un stage à l’hôpital de Mercy. Plus tard, elle aimerait se tourner vers l’industrie pharmaceutique. Attirée aussi par les voyages, la jeune femme espère un jour parcourir le monde et découvrir de nouvelles cultures. Après une tentative manquée, elle revient dans la course à l’élection de Miss France 2022, plus déterminée que jamais. Marine Sauvage est une personne ambitieuse et énergique. 23 ans après le sacre de Sophie Thalmann, dernière Miss Lorraine élue Miss France 1998, elle rêverait de suivre ses pas. L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !