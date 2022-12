Miss Lorraine 2022 - Portrait de Sarah Aoutar (candidate Miss France 2023)

Originaire de Thionville, en Moselle, Sarah Aoutar, 26 ans, est la nouvelle Miss Lorraine.La jeune femme travaille dans la gestion de fonds d’investissement comme chargée de conformité pour un grand groupe bancaire au Luxembourg. Dans un futur proche, elle désirerait créer et devenir responsable de sa propre structure juridique. Elle aimerait également dédier de son temps pour mettre en lumière une cause qui lui est chère, celle du droit à l’éducation des enfants. Sarah Aoutar est une jeune femme bienveillante et loyale. Succédant à Marine Sauvage, elle prétend désormais à la couronne de Miss France 2023L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !