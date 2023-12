Miss Lorraine 2023 est Angéline Aron-Clauss (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Saverne, Angéline Aron-Clauss, 26 ans, est auto-entrepreneuse dans le domaine du maquillage depuis 7 ans, conférencière et professeure en dermatologie, cosmétologie et biologie depuis 3 ans au sein d’une école privée à Metz. Elle s'engage également pour une éducation inclusive, visant à offrir des outils pour orienter les élèves vers leurs passions. En parallèle, elle souhaite soutenir les malades de l’Institut de Cancérologie de Lorraine en proposant des activités divertissantes et des ateliers pour renforcer la confiance en soi, tout en collectant des fonds pour la recherche. Angéline Aron-Clauss, généreuse et épanouie, vise le titre de Miss France 2024. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.