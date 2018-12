Miss Martinique 2018, Olivia Luscap

Originaire de Schoelcher, Olivia Luscap est la nouvelle Miss Martinique. Née le 18 février 1999, la jeune femme est en 2ème année de classe préparatoire biologie, chimie, physique et sciences de la terre. Plus tard, elle aimerait devenir ingénieur en agroalimentaire. Olivia aime la musique et joue de la guitare depuis qu’elle a 11 ans. Cette jeune femme fait du théâtre depuis qu’elle a 12 ans. Olivia a fait de la natation à 7 ans, pendant 4 ans, de la gym pendant 1 an à 12 ans et du basket pendant 2 ans à 15 ans. Aujourd’hui, elle fait du fitness en salle pour s’entretenir et se défouler. Olivia Luscap est une jeune femme souriante, déterminée, altruiste et dynamique ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !