Miss Martinique 2020, Ambre Bozza

Ambre Boza est la nouvelle Miss Martinique. Née le 21 mai 1998 à Fort-de-France, Ambre mesure 1m74. Elle est actuellement en première année de Diplôme National d’Art au Campus Caraïbéen de l’art dans le but de devenir artisane plasticienne. Elle est passionnée par la culture japonaise, la lecture, le cinéma et la harpe. Ambre pratique le canyning et le kitesurf. C’est une jeune femme entreprenante, généreuse et à l’écoute. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019