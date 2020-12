Miss Martinique 2020 est Séphorah Azur (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Schœlcher, à proximité de Fort-de-France, Séphorah Azur, 23 ans est la nouvelle Miss Martinique. Après l’obtention d’un baccalauréat général littéraire, la martiniquaise s’est orientée vers la psychologie et attaque sa 3ème année de licence. Plus tard, elle souhaiterait devenir psychologue pour enfant. Après 3 tentatives infructueuses, Séphorah Azur a enfin décroché son ticket pour Miss France. Sera-t-elle sacrée plus belle femme de France ? L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !