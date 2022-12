Miss Martinique 2022 - Portrait de Axelle René (candidate Miss France 2023)

Originaire de Schoelcher, Axelle René, 21 ans, est la nouvelle Miss Martinique. Inscrite en Master géosciences et planétologie à la Sorbonne, elle a décidé de mettre ses études entre parenthèses afin de tenter l’aventure des Miss. Passionnée de musique, elle adore pousser la chansonnette, mais ce qu’elle aime par-dessus tout c’est être en communion avec la nature et découvrir de nouveaux pays. Miss France serait pour elle l’occasion d’honorer son projet : celui d’aider les jeunes à se fixer des objectifs et s’en donner les capacités pour les réussir. Axelle René est quelqu’un de bienveillant et de loyal envers les autres. Parviendra-t-elle à faire aussi bien que Floriane Bascou, Miss Martinique 2021, première dauphine de Miss France 2022 ? L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !