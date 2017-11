Miss Martinique, Laure-Anaïs Abidal

Laure-Anaïs Abidal fait partie des 30 représentantes de la beauté qui participent à l’élection de Miss France 2018. Née le 3 janvier 1996 à Fort-de-France, la jeune femme est en première année de Master comptabilité contrôle audit pour devenir plus tard commissaire aux comptes. Du haut de son mètre 75, la jeune femme est une habituée des podiums. Mannequinat, danse traditionnelle régionale... La Martiniquaise a l’habitude de se produire face à un public. De plus, elle pratique l’athlétisme à haut niveau depuis ses six ans et a été vice-championne des 800 mètres des Hauts-de-Seine. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !