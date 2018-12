Miss Mayotte 2018, Ousna Attoumani

Originaire de Mamoudzou, Ousna Attoumani est la nouvelle Miss Mayotte. Née le 12 mai 1998, la jeune femme est en 2ème année de BTS Tourisme. Plus tard, elle aimerait travailler dans l'événementiel ou développer une agence de voyage à Mayotte. Ousna est passionnée par la mode, le dessin (elle adore dessiner des croquis) et voyager. Ousna a fait du basketball du collège au lycée. Ousna Attoumani est une jeune femme indépendante, sociable, à l'écoute et persévérante ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !