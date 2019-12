Miss Mayotte 2020, Eva Labourdère

Eva Labourdère est la nouvelle Miss Mayotte. Née le 9 octobre 1999 à Mamoudzou, Eva mesure 1m75. Elle est actuellement en deuxième année de BTS MECP (Métier Esthétique Cosmétique et Parfumerie). Plus tard, elle aimerait suivre un Bachelor Luxe Mode et Design dans le but de devenir Community Manager pour une marque de luxe. Ambre est passionnée de voyages et de photographie. Elle pratique le tennis depuis l’âge de 6 ans, c’est une grande passion. C’est une jeune femme altruiste, opiniâtre et ouverte d’esprit. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019