Miss Mayotte 2023 est Houdayifa Chibaco (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Bandraboua, Houdayifa Chibaco, 22 ans, est inscrite en 3ème année de licence de psychologie et a pour objectif d’ouvrir son propre cabinet. Elle trouve son épanouissement dans le dessin et l'écriture. Ces deux formes d'expression artistique sont pour elle des moyens d'explorer et de communiquer, mais aussi de véritables sources d'évasion. Son ambition est de rejoindre une association qui aide spécifiquement les étudiants afin de contribuer à améliorer leur parcours académique et leur bien-être pendant leurs études. De nature curieuse et créative, Houdayifa Chibaco veut vivre l’aventure des Miss à 100% et devenir la nouvelle reine de beauté. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.