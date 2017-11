Miss Mayotte, Vanylle Emasse

Vanylle Emasse est la nouvelle Miss Mayotte 2018. Née le 26 février 1997 à Evry, en région parisienne, la jeune femme concoure au titre de Miss France. Actuellement, Vanylle est étudiante en Licence 2 Langues Etrangères Appliquées à la fac d’Aix-en-Provence. Son rêve le plus cher : devenir journaliste télé. Lecture, danse, dessin, mode, guitare… La jeune femme ne compte plus ses activités et ne s’arrête jamais. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !