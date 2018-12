Miss Midi-Pyrénées 2018, Axelle Breil

Originaire de Cannes, Axelle Breil est la nouvelle Miss Midi-Pyrénées. Née le 19 août 1998, la jeune femme est en 3ème année de licence de droit. Plus tard, elle aimerait devenir juge pour enfant. Axelle est passionnée par les voyages et a déjà visiter : Bali, Canada, République Dominicaine, L’ile Maurice... Axelle a fait de l’équitation de ses 10 à 18 ans, c’est une véritable passion. Aujourd’hui, elle fait du fitness en salle. Axelle Breil est une jeune femme ouverte d'esprit, ambitieuse et avec une facilité à l’adaptation ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !