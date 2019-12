Miss Midi-Pyrénées 2020, Andréa Magalhaes

Andréa Magalhaes est la nouvelle Miss Midi-Pyrénées. Née le 10 juillet 1998 à Auch, Andréa mesure 1m73. Elle est actuellement en deuxième année de Licence de biologie à Toulouse. Plus tard, elle aimerait devenir chercheure en oncologie. Andréa aime la lecture, les ateliers créatifs, la photographie et le bricolage. Elle aime tous les sports, c’est une véritable touche à tout. C’est une jeune femme chaleureuse, authentique et solaire. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019