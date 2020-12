Miss Midi-Pyrénées 2020 est Emma Arrebot-Natou (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Tournefeuille, en Occitanie, Emma Arrebot-Natou, 19 ans, est la nouvelle Miss Midi-Pyrénées. Cette toulousaine est en première année de BTS commerce international. Plus tard, elle envisage de travailler dans la publicité. En parallèle de ses études, elle pratique l’équitation depuis 17 ans et s’adonne à la compétition hippique. Emma Arrebot-Natou est une baroudeuse et surmonte les obstacles de la vie pour atteindre ses objectifs. Elle est officiellement dans la course pour la couronne de Miss France 2021. L’élection est à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !