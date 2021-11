Miss Midi-Pyrénées 2021 est Hannah Friconnet (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Castres, en Occitanie, Hannah Friconnet, 22 ans, est la nouvelle Miss Midi-Pyrénées. Elle effectue aujourd’hui, à Toulouse, une Licence d’Information Communication pour travailler dans le digital comme Community Manager. Plus jeune, elle a été victime de harcèlement scolaire. Gagner le titre régional dernièrement a été une immense victoire et lui a permis de reprendre confiance en elle. Hannah Friconnet est une personne spontanée et bienveillante. Sa prochaine bataille serait de pouvoir conquérir le cœur des français afin d’être élue Miss France 2022. L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !