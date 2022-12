Miss Midi-Pyrénées 2022 - Portrait de Florence Demortier (candidate Miss France 2023)

Originaire de Paris, Florence Demortier, 23 ans, est la nouvelle Miss Midi-Pyrénées. Installée à Toulouse, elle vient d’être diplômée d’un Master en kinésithérapie et a pour projet de devenir kinésithérapeute. La jeune femme adore également passer du temps avec ses proches, faire du sport, voyager et rencontrer de nouvelles personnes. Florence Demortier est quelqu’un de dynamique et de persévérant et espère que sa force de caractère l’aide à s’offrir le titre de la plus belle femme de France. Diane Leyre, Miss France 2022 lui remettra-t-elle son titre ? L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !