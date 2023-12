Miss Midi-Pyrénées 2023 est Nadine Benaboud (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Tarbes, Nadine Benaboud, 23 ans, exerce la fonction de chargée de clientèle dans une concession automobile. La musique est son moteur quotidien, une source inépuisable d'énergie et de bonheur. Voyager est également une part essentielle de son développement personnel. Aussi, le sport a toujours été présent dans sa vie, du ski de fond en Norvège au ski de piste et au snowboard en France. Elle veut combattre la solitude des personnes âgées en visitant des maisons de retraite pour apporter un peu de joie et inciter les jeunes à se joindre à elle. Élue Miss Midi-Pyrénées, Nadine Benaboud se sent confiante pour aller au bout de son objectif : devenir Miss France 2024. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.