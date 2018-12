Miss Nord-Pas-De-Calais 2018, Annabelle Varane

Originaire de Lille, Annabelle Varane est la nouvelle Miss Nord-Pas-De-Calais. Née le 08 avril 1999, Après avoir passé 2 années en faculté de droit, Annabelle vient d'intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles en parallèle d’une troisième année de licence de gestion (elle validera à l'issue de sa prépa une L3 gestion). Annabelle a fait de la danse (modern-jazz, dance hall, hip hop) de ses 8 ans à ses 16 ans. Puis, elle a fait de l'athlétisme spécialité 100m et du saut en longueur pendant 3 ans. Aujourd'hui, cette jeune femme fait beaucoup de course à pied. Annabelle pratique trois sports différents : danse, running et athlétisme. Annabelle Varane est une jeune femme dynamique, sérieuse et empathique! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !