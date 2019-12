Miss Nord-Pas-de-Calais 2020, Florentine Somers

Florentine Somers est la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais. Née le 5 septembre 2000 à Saint-Pol-sur-Mer, Florentine mesure 1m78. Elle prépare le concours d’éducateur spécialisé. Florentine vient d’obtenir son BAC accompagnement soins et services à la personne. Elle aime voyager et prendre soin de sa famille. Florentine a pratiqué le basket pendant 2 ans et de la danse étant plus jeune. Aujourd’hui, elle s’entretient en allant à la salle de sport. C’est une jeune femme ouverte d’esprit, spontanée et drôle. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019