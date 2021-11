Miss Nord-Pas-de-Calais 2021 est Donatella Meden (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Lille, capitale des Hauts-de-France, Donatella Meden, 21 ans, est la nouvelle Miss Nord-Pas-De-Calais. Elle est en 3ème année de Bachelor Marketing et Communication, spécialisé dans le domaine de la mode et du luxe. Plus tard, elle apprécierait devenir Brand Management afin de mettre en avant l’identité une marque. Inscrite dans une agence de mannequinat depuis sa plus tendre enfance, elle est devenue une grande habituée des défilées de mode. Ses expériences passées l’ont conduit naturellement aux portes des sélections du célèbre concours de beauté. Donatella Meden est une jeune femme humble et spontanée. Le titre de Miss Nord-Pas-De-Calais en poche, elle espère bien remporter le titre de Miss France 2022. L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !