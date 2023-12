Miss Nord-Pas-de-Calais 2023 est Eve Gilles (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Dunkerque, Eve Gilles, 20 ans, effectue une deuxième année de licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Elle pratique l’équitation et donne des cours de danse modern jazz à des enfants. Elle est aussi fan de romans, de films et de séries policières. Côté associatif, elle aimerait se rapprocher d’associations qui défendent les droits des femmes. Eve Gilles se qualifie de fonceuse déterminée, alors parviendra-t-elle à se hisser sur le podium des plus belles femmes de France et décrocher le titre tant convoité ? L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.