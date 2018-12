Miss Normandie 2018, Anaëlle Chretien

Originaire de St-Lô, Anaëlle Chretien est la nouvelle Miss Normandie. Née le 28 octobre 1996, la jeune femme est en 2ème année de master communication et marketing, en alternance dans un établissement hôtelier 5 étoiles. Anaëlle est passionnée par la mode, les défilés et les photos. Cette jeune femme a fait de la natation pendant 5 ans et de la natation synchronisée pendant 2 ans et demi au lycée. Anaëlle Chretien est une jeune femme bienveillante, tolérante et déterminée ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !