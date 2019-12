Miss Normandie 2020, Marine Clautour

Marine Clautour est la nouvelle Miss Normandie. Née le 13 juin 1998 à Mont-Saint-Aignan, Marine mesure 1m72. Elle est actuellement en première année de Master Assurance et Gestion de patrimoine. Elle aime voyager et sortir avec ses proches. Marine a fait de la gymnastique et du twirling bâton pendant 10 ans en compétition (de ses 6 ans à ses 16 ans). Elle est arrivée troisième au championnat de France de Twirling bâton. Marine a également fait de la natation pendant trois ans. C’est une jeune femme humble, empathique et ambitieuse. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019