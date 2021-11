Miss Normandie 2021 est Youssra Askry (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Rouen, capitale normande, Youssra Askry, 20 ans, est la nouvelle Miss Normandie. Étudiante en deuxième année de Master Staps (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), la jeune femme fait partie de la fédération d’athlétisme depuis une dizaine d’année et s’est spécialisée dans le saut en hauteur. Youssra n’aurait jamais pensé pourvoir participer à un concours d’une telle envergure un jour, mais après maintes réflexions, elle a su attirer une première fois l’attention sur elle l’an passé et se hisser en tant que deuxième dauphine de Miss France 2021, Amandine Petit. Après une première expérience plutôt convaincante, elle a décidé de réitérer l’aventure. Youssra Askry est une personne bienveillante et déterminée. Elle tient à marquer le doublé historique pour sa région au palmarès déjà bien rempli. L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !