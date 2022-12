Miss Normandie 2022 - Portrait de Perrine Prunier (candidate Miss France 2023)

Originaire de Rennes, Perrine Prunier, 23 ans, est la nouvelle Miss Normandie. Dernièrement étudiante en Master 1 justice, procès et procédure, elle songe à terme à devenir commissaire de police. Avec son titre de Miss régional et si elle est élue Miss France, elle aimerait s’investir pour la cause des violences familiales. C’est une cause qui la touche particulièrement et c’est pour cette raison qu’elle s’est orientée vers des études de droit afin de pouvoir entamer des actions concrètes et efficaces. Perrine Prunier est une jeune femme optimiste et ambitieuse. Pour la Normande, c’est maintenant ou jamais ! Elle fera tout pour devenir la nouvelle Miss France. L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !