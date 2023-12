Miss Normandie 2023 est Wissem Morel (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Vernon, Wissem Morel, 21 ans, rentre en troisième année de licence en biologie, avec une spécialisation en sciences de la vie, à Rouen. Son ambition est de devenir ingénieur en biologie de la santé. Pour se défouler, elle pratique le kick boxing depuis 2 ans. Elle milite pour une plus grande prise en charge de l’autisme. Elle fait partie d’une association accompagnant les personnes atteintes de cette pathologie. Wissem Morel est une jeune femme bavarde et curieuse, elle espère briller sur la mythique scène de Miss France 2024. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.