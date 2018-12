Miss Nouvelle-Calédonie 2018, Amandine Chabrier

Originaire de Nouméa, Amandine Chabrier est la nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie. Née le 15 juillet 1999, la jeune femme est titulaire d'un bac L. Elle est actuellement animatrice en agence d’événementiel et vendeuse dans un magasin de chaussures en attente d'inscription en université australienne. Plus tard, elle aimerait devenir professeur de français en Australie. Amandine adore cuisiner des spécialités indonésiennes : elle a des origines indonésiennes de son arrière-grand-père du côté de sa mère. Cette jeune femme fait du fitness en salle pour s’entretenir. Amandine Chabrier est une jeune femme dynamique, généreuse, rigoureuse et altruiste ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !